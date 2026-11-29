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Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- El brasileño Lucas Pinheiro Braathen logró este domingo su tercera victoria en la presente temporada de la Copa del Mundo masculina de esquí alpino, en la que sólo se han disputado cuatro pruebas, al ganar el gigante de la estación estadounidense de Copper Mountain.

Pinheiro Braathen, que fue segundo en la primera manga, tras Stefan Brennsteiner, remontó en la segunda hasta la victoria para superar al austríaco por 14 centésimas. Completó el podio el alemán Anton Grammel, tercero a 54.

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El brasileño, de 26 años, noruego de nacimiento y que compite como brasileño como homenaje a su madre, atesora ya 12 triunfos en la Copa del Mundo y lidera la general de la Copa del Mundo, con 140 puntos más que el suizo Loic Meillard, vigésimo segundo este domingo en Copper Mountain; y de gigante, con 96 de ventaja sobre Brennsteiner.

La próxima parada de la Copa del Mundo masculina será del jueves al domingo de la semana que viene aún en suelo estadounidense, en Baver Creek, escenario de dos descensos, un supergigante y un gigante. EFE

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