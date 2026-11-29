Guardar

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), tercero en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP ha afirmado que ese resultado era "la mejor manera de cerrar nuestra pequeña gran historia" en su actual equipo.

Acosta será piloto de Ducati en 2027, resaltó que había "pocas maneras de cerrar esta historia de una mejor manera".

PUBLICIDAD

Sobre la retirada de Marc Márquez, ha asegurado que "se merece una retirada plena, ha hecho muchísimo por las motos, muchísimo por MotoGP, muchísimo por el deporte".

"Creo que es el único piloto de motos que ha existido que se puede sentar en una mesa con Michael Jordan, Michael Phelps, Rafa Nadal y Valverde, creo que son los más grandes de cada deporte de los que he dicho, descontando los que me he dejado por no entender mucho de deporte", sonriendo ante los medios de comunicación presentes en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. EFE

PUBLICIDAD