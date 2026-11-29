Guardar

Toledo, 29 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que las elecciones generales de este domingo son "muy muy trascendentes para España" tras casi cuatro años de "muchísima tensión política" con un nivel de polarización "muy superior al habitual y muy superior al recomendable".

El también secretario general de los socialistas castellanomanchegos ha hecho estas consideraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto a las 11:00 horas en el CEIP Ciudad de Nara, en Toledo, donde ha deseado que tras estos comicios el país "supere el frentismo" que, a su entender, divide España.

PUBLICIDAD

De este modo, ha reflexionado que este 29N es el final de una "larga campaña de casi cuatro años", en los que el país ha vivido "con muchísima tensión política", por ello ha deseado que a partir de este lunes las distintas opiniones políticas puedan encontrar "entre todos también espacios de consenso general, de consenso mayoritario".

A su entender, "nunca saldrá nada bueno del enfrentamiento de una parte muy importante de España contra otra parte muy importante".

"Es bueno discrepar, es bueno tener distintas opiniones y que cada uno vote en lo que crea, pero finalmente hay que saber encontrar también lo que es de interés general", ha señalado García-Page, que ha apelado a que ese interés común sea lo que prevalezca a partir de este lunes.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado por si quiere que Pedro Sánchez sea nuevamente presidente del Gobierno tras las discrepancias que han mantenido ambos, ha declinado hacer consideración o análisis político alguno en esta jornada electoral, "en un sentido u otro".

De este modo, ha insistido en la importancia del entendimiento tras las elecciones y a que la ciudadanía participe, pues ha añadido: "Hay quien puede estar interesado en que no se vote, pero yo sí creo que la fuerza que tiene la ciudadanía está precisamente en el criterio que aportamos ahora".

PUBLICIDAD

"Es un derecho ciudadano acertar, equivocarse, y es mejor eso a que se equivoquen por nosotros", ha afirmado García-Page, que ha defendido que ha sido "respetuoso" durante los días de campaña al no mezclar los actos institucionales con la campaña y que a partir de este lunes se podrá hablar "todo lo que se quiera". EFE

(Foto) (Vídeo)