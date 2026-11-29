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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha hecho un llamamiento a la "movilización general" de la ciudadanía vasca en estos comicios generales "para derrotar al bloque reaccionario y levantar la voz de la esperanza".

Otegi ha trasladado este mensaje tras votar a las diez de la mañana en la Casa de Cultura de su localidad natal, Elgoibar, donde ha subrayado que este domingo, "no es solo un día de elecciones, es un día de movilización popular en nuestro pueblo, la vieja nación vasca".

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Tras recordar que terminó la campaña electoral haciendo idéntico llamamiento a la "movilización", Otegi ha destacado que "el pueblo vasco volverá a demostrar su identidad diferenciada del resto del Estado".

En sus palabras, "nuestro pueblo, con una gran sonrisa, volverá a dibujar un color diferente al del resto del Estado, y volverá a demostrar que es un país que tiene conciencia antifascista, que tiene conciencia progresista, que tiene conciencia abertzale y soberanista".

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El líder de la formación soberanista ha insistido en que la jornada electoral representa una oportunidad para "reafirmar la voluntad de cambio de la sociedad vasca", y ha enfatizado que los vascos volverán a demostrar que "a este viejo pueblo, no le calla nadie" porque "está de pie y quiere un futuro diferente para sus gentes, para las gentes que viven y trabajan aquí".

Otegi ha remarcado el carácter reivindicativo de la jornada y ha asegurado que "hoy derrotamos al bloque reaccionario en Euskal Herria y levantamos otra vez la voz de la esperanza y la voz de la honestidad".

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Finalmente, el secretario general de EH Bildu ha reiterado su llamamiento a la "movilización general de todo el pueblo vasco en defensa de su identidad nacional y en defensa de una Euskal Herria diferente y de un futuro diferente".