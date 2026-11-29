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València, 29 nov (EFE).- Una mujer y su hija han fallecido este domingo en el incendio declarado en una azotea de una vivienda en Torrent (Valencia), según han confirmado fuentes municipales, un suceso en el que el Consorcio Provincial de Bomberos continúa interviniendo tras haber controlado el fuego.

Los bomberos han recibido un aviso del incendio a las 19:37 horas y el suceso ha obligado a evacuar a los vecinos del inmueble, situado en la calle Pare Méndez, y a movilizar dos dotaciones de Torrent y Catarroja, junto con un sargento de Torrent, que han podido controlar el incendio aunque este continúa activo.

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Durante el incendio los vecinos de ocho viviendas han tenido que ser desalojados y evacuados a la sede del Partido Popular de Torrent, que está en frente del edificio incendiando, donde están acompañados por la alcaldesa, Amparo Folgado, y todo el equipo de gobierno, pendientes de la última hora del suceso, según han informado las mismas fuentes. EFE