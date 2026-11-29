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Madrid, 29 nov (EFE).- Tres personas han fallecido, dos de ellos motoristas, y otras tres ha resultado heridas en accidentes de tráfico registrados entre las 15.00 horas del viernes 27 y las 20.00 horas de este domingo.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), este domingo un hombre de 71 años ha fallecido en Utrera (Sevilla) tras salirse su motocicleta de la carretera N-IV por la que circulaba.

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Además, el viernes murió una persona en un siniestro ocurrido en la A-7 en Valencia y otras tres resultaron heridas, una de ella tuvo que ser hospitalizada, explica la DGT.

Ese mismo día, en Girona un motorista falleció en un choque frontal con un turismo en la N-260 a su paso por Avinyonet de Puigventós, según el Servei Català de Trànsit.

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A las 20.00 horas de este domingo se registraban algunas retenciones en carreteras de entrada a Madrid, especialmente por la A-1 entre Venturada y San Sebastián de los Reyes, en la A-2 a la altura de Torrejón y en la A-5 en Alcorcón.

También, a esa hora la circulación ha sido intensa en las entrada a Barcelona por la C-33 y C-58 en el entorno de Montcada i Reixac y la AP-7 en la Roca del Vallès sentido Girona, y en el acceso a Valencia por la A-3 en Cheste. EFE

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