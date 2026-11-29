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Málaga, 29 nov (EFE).- El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha apelado este domingo a la participación en una jornada que ha calificado de "histórica" por las "muchas expectativas abiertas que hay" en torno a estas elecciones generales, que son "fundamentales para el futuro de España".

Moreno ha llegado sobre las 11:00 horas al colegio Sagrado Corazón en Málaga, donde ha saludado a los integrantes de la mesa, se ha mostrado sonriente y ha bromeado diciendo que el suyo iba a ser "el voto más largo" al posar para los medios gráficos.

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En declaraciones a los periodistas, ha manifestado que "hay mucho movimiento en los colegios electorales", lo que es "señal de que los ciudadanos se han tomado muy en serio estas elecciones".

Ha deseado que no haya ningún tipo de incidentes en Andalucía, donde están llamados a votar más de 6,8 millones de electores, y en España, de forma que la jornada se desarrolle "con absoluta normalidad" y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho "con plena libertad, sin ningún tipo de limitaciones y, por supuesto, sin ningún tipo de temores".

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"Todo lo que no sea una democracia es privación de libertades y es un paso atrás", ha manifestado Moreno.

El líder del PP andaluz ha destacado la relevancia de la comunidad andaluza en estas elecciones, ya que "es la que más diputados elige, 60 escaños", por lo que "lo que pase en Andalucía también condiciona de una manera notable el devenir del futuro de España".

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"Esperemos que no sea una noche muy larga, que los colegios se cierren todos a las ocho y que el escrutinio vaya rápido", ha deseado Moreno, quien teme no obstante que haya circunscripciones donde "va a estar muy disputado el último escaño".

Por ello, cree que "van a ser unas elecciones en términos electorales también y políticos, emocionantes", ha declarado.

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