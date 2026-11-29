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Sevilla, 29 nov (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, se ha mostrado "esperanzada y contenta" tras acudir a votar a su colegio electoral de Sevilla desde el que se trasladará a Madrid para seguir la noche electoral junto al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

Montero, en declaraciones a los medios de comunicación tras depositar su voto, ha asegurado que su partido tiene que tener "mucha precaución" y ha trasladado que este 29N es "un día muy importante para España", por lo que ha animado a la movilización de los ciudadanos.

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La también número 2 del PSOE ha agradecido a "todos los que hacen posible el día", desde quienes componen las mesas, a los voluntarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Esta noche, ha abundado, estará "con los compañeros en Ferraz acompañando el recuento" y, después haciendo algo que, ha indicado, no puede decir, pero "que tiene que ver con los resultados electorales", en referencia, según fuentes del PSOE, a una posible celebración si hay victoria de su partido. EFE

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