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Iñaki Dufour

Madrid, 29 nov (EFE).- Ya son seis victorias consecutivas como visitante en LaLiga EA Sports del Atlético de Madrid, que ya se prepara para la imponente visita al Barcelona con el impulso y la voracidad de Julián Alvarez, goleador por séptimo duelo de los últimos diez entre su club y su selección, y algunas dudas en la defensa y en el control del juego.

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Es una racha inigualable en una misma temporada en la historia del club rojiblanco. Nada más hay un ejemplo similar entre dos campañas diferentes. De las dos últimas salidas del curso 2012-13 a las cuatro primeras de 2013-14. Ya era Diego Simeone su entrenador, como en las cinco logradas tanto en 2013-14 como en 2020-21. En ambas fue campeón.

Es otro récord más en los 123 años de existencia del Atlético. Y otro más de Simeone, cuyo equipo ha recorrido esas seis visitas con catorce goles a favor, entre ocho futbolistas distintos, liderados por Alejandro Grimaldo, el lateral más goleador, con cinco tantos, tres de ellos de penalti.

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Lo siguen Álex Baena y Giuliano Simeone, con dos aciertos cada uno. Han marcado uno Kang in Lee, Johnny Cardoso, Cristian 'Cuti' Romero, Jonathan David... Y Julián Alvarez, que se estrenó lejos de casa en esta campaña de LaLiga EA Sports precisamente en la visita al Martínez de Valero, donde fue elegido el mejor del partido y, sobre todo, fue el goleador del 1-3.

Es una reafirmación de su momento, al que le faltaban los goles. Ya llegan. No sólo anotó por segundo encuentro seguido (ya había hecho uno de los tantos del triunfo del pasado miércoles ante el Viking en la Liga de Campeones por 2-0), sino que lo añadió a la racha de la que venía con Argentina (tres goles en dos choques) y retomó la inspiración sobre el marco contrario que ya demostró ante el Stuttgart y el Deportivo, cuando fue decisivo.

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"Lo tengo claro, lo vengo diciendo hace un montón. Volvió a hacer un partido extraordinario, con un golazo. Le necesitamos fuerte, con alegría, con entusiasmo y lo vamos a cuidar para que se pueda sentir como queremos que se sienta para que nos dé lo que necesitamos que nos dé", expresó Simeone sobre el delantero argentino.

Entre su selección y su club, son cinco goles en los últimos cinco encuentros y siete en los nueve compromisos más recientes. Si sólo se contabiliza el Atlético, la cantidad es de cuatro goles en sus últimos siete partidos, en los que su importancia es creciente y decisiva más allá de ello, como confirman sus regates, su desborde, su trascendencia en el juego y sus cuatro asistencias. Tres han sido durante esta racha.

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El mejor asistente de esta secuencia de seis victorias consecutivas en sus desplazamientos ha sido Baena, con cuatro pases decisivos. Ha producido seis goles, con los dos que ha anotado. Los mismos que Alejandro Grimaldo. Los pasadores se completan con Jonathan David y David Hancko, con uno cada uno, además de Julián.

Tres goles en contra

En sus seis triunfos lejos del Metropolitano sólo ha encajado tres goles. Uno, contra el Alavés, cuando se impuso por 1-2. Y dos frente al Elche, este sábado. De ahí provienen las dudas del equipo, que, pese a adelantarse por 0-2 en el marcador en siete minutos, y por 1-3 al borde del descanso, concedió dos tantos (el 1-2 y el 2-3), además de diez remates, cinco de ellos entre los tres palos y tres grandes ocasiones. Dos fueron gol.

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Son cuestiones por remediar en el Atlético, también el descontrol en determinadas fases del juego y momentos del partido, cuando el Elche lo puso en verdaderos aprietos por una gestión irregular de dos ventajas cómodas de dos goles, reducidas a uno solo 20 minutos después del 0-2, por un error de Marc Pubill en una cesión, y a los dos minutos de la reanudación, con el 2-3 tras rebotar en David Hancko.

Y la siguiente prueba es de una dimensión extrema: el Barcelona y el Camp Nou.

"Todos los partidos no son iguales. No sabemos lo que va a pasar el miércoles. El equipo venía de un esfuerzo importante el miércoles (ante el Viking) y este sábado, seis y media, volvimos a repetir casi con los mismos. Estoy muy contento por el trabajo que están haciendo y sabemos que tendremos que sufrir, claro", valoró el técnico.

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En el Camp Nou sólo ha ganado el Real Madrid en esta Liga (1-2). El resto, el Barça los ha resuelto con seis victorias, a la espera del Atlético, que venció en su última visita allí, en la Liga de Campeones el pasado curso por 0-2, pero no ganaba en ese estadio desde febrero de 2006, antes de la llegada de Diego Simeone a su banquillo.

A lo largo de la era del técnico argentino, contando también los encuentros que disputó en el estadio Olímpico Lluis Companys durante las obras del Camp Nou, el Atlético resume sus visitas al Barcelona entre todas las competiciones con dos triunfos, ocho empates y doce derrotas, con 38 goles locales y 21 visitantes. Marcó allí en 14 de esos partidos. EFE

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