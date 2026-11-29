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Vigo, 29 nov (EFE).- Marcos Alonso, defensa del Celta, dijo, tras la derrota ante el Villarreal, que a su equipo le sigue faltando “determinación” y “un poquito más de maldad” en los partidos.

“Llevamos todo el año así. Perdemos un partido que tenemos controlado, en el que tenemos 300 ocasiones. Jugamos más de medio partido en el área rival pero no somos capaces de matarlo y al final nos matan. Hacemos muchas cosas bien, pero en cuanto a determinación, a no tener dudas y tener un poquito más de maldad nos está faltando. Hay que mejorar porque esto no puede ser”, expuso.

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El defensa madrileño dijo que en el descanso tenían la sensación de “superioridad” a pesar de la “mala suerte” de la acción del penalti, por eso cree que necesitan “aprender” de lo sucedido porque “si nos pasa todos los días y nos sigue pasando es porque algo estamos haciendo mal”.

“Más allá del penalti, creo que luego tenemos fútbol y ocasiones para darle la vuelta y ahí es donde hay que mejorar. Hay que conservar las muchas cosas buenas que hacemos pero aprender porque si sigue pasando y no aprendemos entonces tenemos un problema”, comentó. EFE

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dmg/jl