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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español Marc Márquez ha recibido una grata sorpresa del equipo oficial Ducati, que le ha preparado su Desmosedici para pilotar en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana completamente dorada.

Antes de comenzar el 'warm up' del circuito Ricardo Tormo de Cheste, el último de la temporada y del diez veces campeón del mundo de motociclismo, ocho de ellos en MotoGP, su equipo le mostró la Ducati Desmosedici GP26 dorada, a juego con el casco que en Portugal le entregó el italiano Giacomo Agostini, que pilotará en su última carrera, con todos los integrantes del equipo mostrando carteles de agradecimiento.

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Uno a uno, como hiciera el propio Marc Márquez para anunciar su despedida, los integrantes del equipo fueron mostrando las leyendas de sus carteles, el último de los cuales mostraba la contundente afirmación 'E Rosso' (Es rojo, en alusión a los colores del equipo oficial Ducati) que hizo famoso Davide Tardozzi, cuando en su primer año como piloto oficial de Ducati recibió 'silbidos' de parte de la afición italiana. EFE