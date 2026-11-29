Guardar

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español Marc Márquez, que finalizó este domingo su carrera deportiva con un segundo puesto en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, señaló que "la felicidad" que siente "ahora mismo" y lo que ha sentido "durante todo el fin de semana es inexplicable".

"El Marc piloto acaba aquí, pero Marc persona sigue y se lleva un recuerdo del motociclismo, del deporte, increíble, de los aficionados, de todos vosotros, que siempre lo llevaré en el corazón", afirmó en la conferencia de prensa posterior al gran premio.

PUBLICIDAD

"El último baile ha sido mi estilo: 'rock and roll' desde el principio", manifestó el diez veces campeón del mundo en alusión a su rendimiento en la carrera, que intentó "gestionar un poquito", y añadió que a falta de las diez últimas vueltas se dejó ir.

Marc Márquez reconoció que le dio igual "el neumático" y que durante la carrera pensó: "Me da igual todo, hasta que aguante".

"Cuando quedaban tres o cuatro vueltas, he visto que tocábamos goma dura del neumático, que significa que había acabado", apostilló.

"He disfrutado de esa última vuelta, mirando incluso a la grada para que quedara grabado en mi corazón", destacó Marc Márquez, y reconoció que lo que más va a echar de menos es "la adrenalina y vivir los buenos momentos, que son sobre todo los de las victorias".

PUBLICIDAD

La adrenalina que te da la moto "es una explosión de emociones que me siento un privilegiado de poder vivirlo", subrayó.

"La otra cosa que voy a echar de menos es compartir pista con mi hermano", dijo Marc Márquez, quien explicó que lo mejor ha sido compartir pista con Alex: "Ha sido lo mejor de mi carrera deportiva, poder compartir podios con él, poder ser campeones y subcampeones del año pasado, porque ser primeros y segundos en el Mundial de MotoGP no es nada fácil".

PUBLICIDAD

"Y luego, lo que me ha enseñado el deporte, que esto ya queda ahí, no lo voy a echar de menos porque lo he aprendido, me ha enseñado una filosofía de vida, unos valores que creo que me van a servir también en mi futuro", agregó.

Entre sonrisas, dijo que ya se estaba "arrepintiendo" de su decisión, pero que "las decisiones a veces son duras de tomar". "Pero le prometí a mi cuerpo que me ayudara con un último 'empujoncito' estas últimas carreras y lo prometido hay que cumplirlo", añadió.

PUBLICIDAD

También señaló que le prometió a su abuelo que "no tensaría más de la cuenta la cuerda". "Y el elástico, la cuerda, está muy tensa, muy tensa. Tengo muchos puntos al límite", resaltó.

"Lo reconocí y no tengo vergüenza en hacerlo. He empezado a sentir el miedo a las lesiones, sobre todo a la de la vista, y ahí fue un punto en mayo, en la carrera de Le Mans. El sábado me caigo, la operación en el hombro, doble visión 12 horas... Y luego, al cabo de una semana, para acabar de rematar, ves a tu hermano en la tele, que no sabías qué había pasado", recordó Marc Márquez.

PUBLICIDAD

"Eso fue un golpe duro en el cuerpo, pero luego hay la habilidad de que el cuerpo olvida los malos momentos, y volví a competir y volví a arriesgar y volví a darlo todo como buen profesional que he sido siempre, pero poco a poco veía que las cosas, tocaba tomar esa decisión", recalcó.

Y aseguró que ha sido "un fin de semana de película", que "ni el mejor guionista lo hace".

El sábado se prendió fuego la moto "llamas, doble 'long Lap'... Y esta mañana me levanto por la puerta del 'motorhome', que dormimos en el mismo 'motorhome', por ahí él medio blanco, pálido, que (Alex) no podía levantarse, que se mareaba, ambulancia, doctores, bombona de oxígeno...".

PUBLICIDAD

"Pero te digo una cosa: me ha gustado más el abrazo que le he dado en el 'pit lane' y el abrazo que le he podido dar al final, que luego en carrera hemos tenido la suerte de compartir muchas batallas, muchos momentos y muchos podios", indicó Marc Márquez, quien afirmó que hay "cero posibilidades" de que vuelva a competir dentro de unos años.

Al recordar la vuelta de honor, señaló: "Evidentemente, ha habido emoción, ha habido felicitaciones de los otros pilotos y cuando me he montado en la grada a ver la reacción de la gente... Estaba muy concentrado. Me he ido y he cumplido mi sueño".

PUBLICIDAD

"Llegué a MotoGP en 2013 en el podio y me voy en 2026 en el podio", recordó Marc Márquez, quien reconoció: "En la última vuelta, cuando me giré en la recta de atrás a ver el público, quería ver cómo estaban y los he visto a todos de pie aplaudiendo y eso me ha hecho cagarla en la siguiente". "Cometí un error de marcha en la siguiente curva, porque la emoción ahí ha impactado mucho", afirmó. EFE