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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Barcelona. El Espanyol confía en seguir aprovechando el efecto Eder Sarabia para continuar con su escalada en la tabla ante un Getafe más que necesitado, en situación de descenso, en el partido que cierra la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.

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FÚTBOL SELECCIÓN

Madrid. Dos días después de derrotar en León a la de Chile en un amistoso, la selección española femenina vuelve a los entrenamientos este lunes con una sesión abierta al público desde las 18.00 en el Campo A de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para empezar a preparar su segundo compromiso, el viernes en A Coruña ante la de Venezuela.

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FÚTBOL COPA REY MAPFRE

Madrid. A la espera de incursión ya en dieciseisavos de final de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, la segunda ronda de la Copa del Rey es otro examen contra las sorpresas y los fiascos para Athletic, Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia y hasta 15 equipos de Primera División, enfrentados a rivales hasta dos categorías por debajo por seguir adelante en un torneo estresante. Por Iñaki Dufour.

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FÚTBOL COPA REY MAPFRE

Redacción deportes. Siete equipos de Primera división, Racing de Santander, Levante, Alavés, Rayo Vallecano, Elche, Betis y Athletic Club, culminan este lunes la escasa preparación que han tenido para sus respectivos duelos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey del martes ante los modestos Reus, Antequera, Gimnástica de Torrelavega, Europa, Cartagena, Extremadura y Numancia.

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FÚTBOL ATLÉTICO MADRID

Majadahonda (Madrid). Hace 22 días, en el Metropolitano, dos ocasiones falladas rebajaron el partido de Julián Alvarez contra el Barcelona, al que se enfrenta de nuevo este miércoles con una revancha pendiente, mientras se expone por primera vez al Camp Nou después de la vorágine veraniega, deseado e imposible su traspaso al club azulgrana y asumido y ambicioso su presente en el Atlético de Madrid, con el que compite por la Liga. Por Iñaki Dufour.

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MOTOCICLISMO G.P. VALENCIA

Redacción deportesMarc Márquez se convirtió en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de motociclismo que se disputó en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, última carrera de la temporada, en el gran protagonista por el anuncio de su retirada de la competición, pero también coronó al último y merecido campeón del año, el madrileño Manuel González en Moto2.

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BALONCESTO NBA (Entrevista)

Milwaukee (EE.UU.). El español Aday Mara, pívot elegido con el número 12 por los Oklahoma City Thunder en el último draft, cuenta en una entrevista con EFE cómo ha cambiado su vida desde su llegada a la NBA y asegura que lo que más le sorprendió de la liga es la intensidad no solo de los partidos, sino de los viajes: "Es un sin parar todo el rato". Por Andrea Montolivo.

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AGENDA INFORMATIVA

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AJEDREZ

- Campeonato del Mundo, en Ginebra (hasta 11).

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BALONCESTO

- Entrevista de EFE con el español Aday Mara, pívot elegido con el número 12 por los Oklahoma City Thunder en el último draft. Por Andrea Montolivo. (FOTO) (VÍDEO)

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- NBA: Charlotte Hornets-Washington Wizards y Detroit Pistons-Denver Nuggets (01.00), Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder (FOTO) y Houston Rockets-Los Angeles Lakers (01.30), Dallas Mavericks-Boston Celtics y Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs (02.00) y Sacramento Kings-New Orleans Pelicans (04.00).

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BALONMANO

- Presentación de la selección absoluta femenina de balonmano para el Europeo 2026 (12.00. Sede del CSD).

- Liga Europea. Última hora de los partidos Dicorpebal Logroño La Rioja-Eurofarm Pelister, Fraikin Granollers-Flensburg, Bidasoa-Maritimo y Karvina-Bathco Torrelavega.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO). Espanyol-Getafe (21.00).

- LaLiga Hypermotion. 16ª jornada: Oviedo-Celta Fortuna (20.30).

- Presentación general de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. "Athletic, Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia y otra ronda contra las sorpresas". Por Iñaki Dufour.

. Previas de los partidos Reus-Racing Santander, Antequera-Levante, Gimnástica Torrelavega-Alavés, Europa-Rayo Vallecano, Cartagena-Elche, Extremadura-Betis y Numancia-Athletic.

- La selección femenina está concentrada en la Ciudad del Fútbol. Entrenamiento abierto al público a las 18.00 en el Campo A. (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. Entrenamiento de recuperación a puerta cerrada del primer equipo a las 11.00 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. (VÍDEO)

- Real Madrid. Entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas a las 10.30.

- Atlético de Madrid. Julián Alvarez, frente al Camp Nou y la revancha. Por Iñaki Dufour.

- Preeuropeo femenino sub-19, ronda 1: España-Italia, en Paphos (13.30).

- Mundial sub-17 de Catar. Dieciseisavos de final: España-Uzbekistán (16:30).

- Serie A (jornada 13): Cagliari-Milan (20:45).

- Barcelona. El diario Marca entrega los Premios de Fútbol 2025/26 (13.45. Espai Diagonal, Av. Diagonal, 458).

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Valencia, que el domingo puso punto final a la temporada de los Mundiales de velocidad. "Marc Márquez protagonista de la última carrera de 2026, que hizo campeón a González". Por Juan Antonio Lladós. (FOTO)

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NATACIÓN

- Previa de los Campeonatos del Mundo en piscina de 25 metros, que se disputan en Pekín entre este martes y el domingo. Por Javier Villanueva.

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POLIDEPORTIVO

- La ONCE entrega sus premios anuales del deporte a deportistas y entidades. La Agencia EFE ha sido premiada como 'mejor medio de comunicación 2026' por la cobertura realizada durante el año al deporte paralímpico (18:00. Hotel Ilunion Pio XII).

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WATERPOLO

- Entrevista con el waterpolista internacional español Pol Prat, perteneciente al Club Natación Barcelona.

- Previa de la jornada 5 de la fase de grupos de la Liga de Campeones en la que el Atlètic Barceloneta recibe al Jadran Split (CRO) y el Sabadell visita al Waspo Hannover (GER).

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EFE/dep

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