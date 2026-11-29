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El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado este domingo que la llegada del buque Med Emre, accidentado en Ibiza, podría retrasarse hasta el miércoles o el jueves, después de una conversación que mantuvo este sábado con el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo.

López Miras espera esa llegada no se produzca y que el recurso presentado por la Región de Murcia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid pueda evitar el traslado. "Es lo que espero y deseo", ha subrayado.

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Y es que, el Gobierno regional presentó, a través de ese recurso, medidas cautelares que para "la urgente suspensión" del Med Emre, que lleva "más de 8 millones de litros de gasoil en mitad del Mediterráneo, tras un accidente que se produjo a 200 kilómetros de la costa de Cartagena".

Ese retraso en la llegada del buque, empeora mucho más la situación, agrava muchísimo más el riesgo, por lo tanto, estoy mucho más preocupado que ayer". "Lo que espero es que se pueda atender esa solicitud que ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia, una solicitud basada en los informes de medioambiente y de pesca".

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"Es una maniobra extremadamente peligrosa desde el punto de vista medioambiental, porque puede suponer una catástrofe medioambiental si hay algún error, y no hay ningún informe", ha finalizado López Miras