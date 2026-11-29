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Madrid, 29 nov (EFE).- Los colegios electorales han abierto este domingo en una jornada de tiempo en general estable y sin especial adversidad meteorológica, aunque con lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas y numerosos bancos de niebla, que podrán reducir la visibilidad en zonas del interior peninsular en las primeras horas de las votaciones.

Las nieblas matinales podrán ser "densas y extensas" en la meseta sur, sobre todos en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet), que también destaca los posibles chubascos localmente "fuertes" en las primeras horas de la mañana en el oeste de Galicia y en el Cantábrico, sobre todo en comarcas expuestas a los vientos húmedos del Atlántico.

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En el resto del territorio se prevé un día "estable" por la influencia de las altas presiones, aunque el avance de un frente atlántico de oeste a este dejará cielos cubiertos y precipitaciones desde la madrugada en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, que serán en forma de nieve a partir de los 1.800-2.000 metros.

Las lluvias serán más probables en las provincias gallegas de A Coruña y Pontevedra, donde podrían registrarse precipitaciones moderadas en algunos momentos, especialmente en las comarcas más expuestas a los vientos húmedos del Atlántico.

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Con el paso del frente atlántico por la península a lo largo de la mañana no se descartan lluvias en el oeste de Castilla y León y lloviznas en los litorales del Levante, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos despejados o con nubes altas, y en las Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas.

En el centro peninsular, como por ejemplo Madrid y Castilla-La Mancha, la jornada electoral podría transcurrir con abundante nubosidad, pero con una probabilidad baja de lluvias.

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Desde Aemet han precisado que cuanto más hacia el sur y el este peninsular, el riesgo de precipitación será menor con cielos más despejados.

Durante la jornada electoral, las temperaturas máximas descenderán en el norte y este peninsulares, de forma notable en el Cantábrico y las mínimas y pocos cambios térmicos en el resto del país.

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Por capitales de provincia, las máximas más altas se registrarán en las Canarias, con 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en la península Sevilla alcanzará los 21 grados y Huelva los 20 grados.

En el extremo contrario, los termómetros apenas subirán hasta los 10 grados en Burgos, Ciudad Real y Vitoria, y los 11 grados en Ávila, Palencia, Segovia y Valladolid, mientras que en el interior peninsular, Madrid llegará a 12 grados.

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En cuanto a las mínimas, Granada registrará el valor más bajo del día, con 2 grados bajo cero, seguida de Teruel, con un grado, y Ávila y Ciudad Real, con 2 grados. También se esperan temperaturas de 3 grados en Cuenca, Lleida y Soria, y de 4 grados en Girona, Málaga, Pamplona, Salamanca y Segovia.

Las temperaturas más suaves durante las primeras horas del día se darán en Canarias, con 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 16 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en la península las mínimas más altas serán de 10 grados en Alicante, Almería, Cádiz, San Sebastián y Santander.

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El viento, soplará moderado el alisio en Canarias y predominará la componente norte en los litorales gallegos, mientras que en el Cantábrico el viento del oeste irá amainando y girará a norte; En el resto del país se esperan vientos flojos y variables, de componente este en el Mediterráneo e intervalos moderados de cierzo en el valle del Ebro.EFE

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