Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español David Almansa se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se ha disputado en el Ricardo Tormo de Cheste, por delante de Álvaro Carpe (KTM) y Máximo Quiles (KTM). EFE

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