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Palma, 29 nov (EFE).- La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación "masiva" en las elecciones generales, que ha calificado de "trascendentales", y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas "con ilusión" y "con esperanza" para decidir el futuro de España y Baleares.

En declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en su colegio electoral de Palma, Prohens ha insistido en la importancia de que los ciudadanos participen en una jornada en la que tienen la oportunidad de decidir quién estará al frente de la gestión pública de España.

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"Hoy, al fin, los ciudadanos tenemos la palabra", ha manifestado la líder regional del PP, quien ha subrayado que estas elecciones son "más que importantes" por las decisiones que están en juego.

Prohens ha señalado que el resultado de las urnas determinará la gestión de las infraestructuras, la seguridad y las políticas destinadas a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. EFE

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