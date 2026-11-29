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Madrid, 29 nov (EFE).- El Valencia Basket, como anfitrión; el Real Madrid, como vigente campeón; el Barça; el Casademont Zaragoza; el Cajasiete Fundación CB Canarias; el Joventut Badalona; el Bàsquet Girona; y el Kids&Us Manresa serán los ocho participantes en la Minicopa Endesa Valencia 2027, que se celebrará del 17 al 21 de febrero.

El cuadro final ha quedado conformado tras la disputa de la Primera Fase del torneo, que ha concluido este domingo en el pabellón Sara Marín y María Díez del Elche donde se han jugado un total de 26 partidos. Barça, Zaragoza, Canarias y Joventut han logrado el pase como campeones de grupo mientras que gerundenses y manresanos lo hicieron imponiéndose en la repesca al Unicaja y al Indupanel Obradoiro. EFE

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