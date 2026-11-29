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La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha autorizado a la presidenta de una mesa electoral del CEIP El Carmen de la localidad sevillana de Tomares lucir una camiseta con el lema 'Stop Gaza' durante toda la jornada de este domingo 29 de noviembre.

Esta es una de las "incidencias menores" de las que da cuenta la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado para informar sobre las primeras horas de las elecciones generales de este 29N.

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Otras incidencias destacadas de la jornada son la falta de papeletas de las candidaturas al Senado en una mesa electoral del municipio sevillano de Las Navas de la Concepción o el retraso en la apertura de un colegio en Jaén capital porque el ordenanza que debía abrir ha llegado tarde.

Además en el municipio gaditano de Barbate una de las mesas ampliará hasta las 20.30 horas el cierre del plazo de votación por un retraso en su apertura.

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Las elecciones generales que se celebran este domingo 29 de noviembre han arrancado en toda Andalucía con la constitución, a las 09.25 horas, del 100% de las 10.495 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la comunidad.

Los últimos colegios electorales en constituirse en Andalucía se localizan en las provincias de Málaga, en concreto tres en la localidad de Estepona, y Sevilla, una decena en los distritos Macarena Norte, Este-Alcosa-Torreblanca y San Pablo-Santa Justa de la capital.

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