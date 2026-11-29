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Barcelona, 29 nov (EFE).- Junts ha obtenido este domingo sus peores resultados históricos en unas elecciones generales, al pasar de siete a cinco diputados, y afronta ahora un escenario con un posible gobierno de PP y Vox -en el que no tendrá la llave de la gobernabilidad- del que responsabiliza al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a su "incapacidad de gobernar".

"El próximo Gobierno español de derechas es responsabilidad directa del fracaso de Pedro Sánchez", ha sostenido la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, en una comparecencia desde el Hotel Catalonia Eixample 1864 con el 98,46 % escrutado, con el que Junts -penúltima fuerza en Cataluña- pierde la representación en Tarragona y su segundo diputado en Girona. EFE

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