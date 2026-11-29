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Barcelona, 29 nov (EFE).- El portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, ha celebrado los datos de participación este domingo en Cataluña -un 66,55 % hasta las 18:00 horas- en unas elecciones que ve "muy polarizadas".

En declaraciones desde la sede de Junts para esta noche electoral, el Hotel Catalonia Eixample 1864, Rius ha dicho que los datos de participación son "muy positivos porque refuerzan la democracia y el interés de la ciudadanía en la política".

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"Como siempre decimos desde Junts, la democracia se defiende votando", ha afirmado el dirigente independentista.

El vicepresidente de Junts, que no ha valorado los sondeos hechos públicos a las 20:00 horas, ha alertado de que estos comicios se han desarrollado en un contexto de polarización por parte de sus adversarios, con argumentos que se "han basado mucho en el miedo y en ir a la contra".

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Frente a ello, ha puesto en valor la campaña de Junts para este 29N, centrada en reivindicar "el trabajo" hecho esta legislatura en el Congreso y en apelar a un "voto de esperanza y a favor de Cataluña".

"Esperaremos al escrutinio de las urnas para los resultados y para salir a hacer valoraciones", ha añadido.

La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha llegado sobre las 19:30 horas a la sede para la noche electoral, después de que una hora antes lo hiciera el secretario general, Jordi Turull, y otros líderes y candidatos del partido. EFE

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(foto) (vídeo)