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Galapagar (Madrid), 29 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha animado este 29N a votar "con el corazón" para que "nadie sea más que nadie" porque el "voto de cualquier persona que gasta muchísimo" en la cesta de la compra "vale lo mismo que el de cualquier poderoso".

Lo ha expresado en declaraciones a los medios tras votar en un colegio electoral en La Navata (Galapagar), en donde ha recordado que el voto "es un derecho conquistado con muchísimo esfuerzo por nuestras abuelas y por nuestras bisabuelas", por lo que ha llamado a ejercer el derecho al sufragio.

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"Hoy el voto de cualquier persona que gasta muchísimo dinero en la cesta de la compra o en pagar el alquiler, o en pagar la hipoteca o en tener calentita su casa para sus hijos, vale lo mismo que el de cualquier poderoso que se está enriqueciendo a costa de ese robo masivo a la ciudadanía para tener más beneficios que nunca", ha dicho Montero.

Ese derecho, ha proseguido la dirigente de Podemos, es el que permite ejercer también el de la huelga y "expresar convicciones" y, por lo tanto, ha insistido en su llamamiento a votar para "construir un país en el que en el que sea más fácil vivir para todas las personas". EFE

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