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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha llamado a una movilización masiva en las elecciones generales de este domingo para "poner fin a la pesadilla" que considera que son los 8 años de presidencia de Pedro Sánchez.

"Los españoles ya han tenido suficiente del colapso y del caos que ha traído Pedro Sánchez y estamos convencidos que hoy los españoles van a ir a iniciar una nueva etapa de esperanza, de libertad y de prosperidad", ha declarado tras votar en el Centre Cívic Vil·la Florida de Barcelona.

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Garriga considera muy importante que nadie se quede en casa, ha dicho que hay escaños de Barcelona y Girona que se disputan entre PSC y Vox, y ha añadido: "En la medida en que todos vayamos a votar es probable que el sentido común sea el gran vencedor".