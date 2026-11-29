29/11/2026 Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe al Congreso de los Diputados. ARAGÓN ESPAÑA EUROPA TERUEL POLÍTICA TERUEL EXISTE

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El número uno de Teruel Existe al Congreso de los Diputados, Tomás Guitarte, ha subrayado que "hay que acudir a votar masivamente, nos estamos jugando el futuro de la provincia y hay que volver a hacer la gesta a la que está acostumbrada a hacer constantemente la provincia de Teruel".

Guitarte ha acudido a votar a Navarrete del Río, pedanía de Calamocha. Antes de depositar las papeletas ha querido recordar que curiosamente hoy 29 de noviembre, hace 26 años que se produjo la huelga o el paro general en la provincia de Teruel, en el año 2000".

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Ha agregado que "los turolenses salieron a manifestar el olvido institucional o protestar con el olvido institucional que tenía la provincia. Creo que hoy podemos hacer lo mismo llenando las urnas de papeletas".