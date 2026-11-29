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Barcelona, 29 nov (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido una "movilización masiva" para las elecciones generales de este domingo con el fin de "poner fin a la pesadilla de los últimos ocho años" de gobierno en España e "iniciar una nueva etapa de esperanza y de prosperidad".

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto en el Centro Cívico Vil·la Florida, en Barcelona, Garriga ha expresado su agradecimiento a los representantes de Vox que están velando por la "limpieza" de la jornada electoral, sobre la que a su juicio "hay mucha incertidumbre".

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Para Garriga, "hoy es un gran día" porque "los españoles pueden poner fin a la pesadilla que han vivido en estos ocho años de Pedro Sánchez", dejar atrás "el colapso y el caos" y "elegir el rumbo que queremos para nuestra nación". EFE

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(Vídeo)