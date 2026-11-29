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Barcelona, 29 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado este domingo que hoy es "una mala noche" porque el líder de Vox, Santiago Abascal, "puede llegar a ser vicepresidente", un escenario que ha pronosticado como "un reto mayúsculo", a la vez que ha llamado a una "reconstrucción".

En declaraciones a los periodistas al llegar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde ERC sigue la noche electoral, Rufián ha señalado que hay "poco a celebrar más allá de los resultados de cada cual" porque "que Abascal pueda llegar a ser vicepresidente da lugar a que sea una mala noche".

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"Más allá del resultado de cada uno, y los nuestros son los que son, creo que seríamos extraterrestres si celebramos demasiado lo que está pasando esta noche", ha indicado Rufián, ante los resultados provisionales de ERC, que le dan cuatro diputados más, con más del 50 % de los votos escrutados.

El cabeza de lista de ERC ha pronosticado que el escenario de futuro, ante un eventual Gobierno del PP y Vox, será "un reto mayúsculo": "Nosotros hemos demostrado que lo podemos hacer, que lo sabemos hacer. Y ya está, y reconstrucción". EFE

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