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Madrid, 29 nov (EFE).- El director de campaña de Frente Amplio, Jordi Martí, ha vinculado la alta participación en las elecciones generales de este domingo con el papel de la candidata, Ada Colau, en el debate a cuatro del pasado jueves, y confía en que sirva para parar a la "extrema derecha".

En una comparecencia ante los medios en el Espacio Larra de Madrid, donde Colau sigue junto a otros representantes de Frente Amplio el escrutinio electoral, el director de campaña no ha querido pronunciarse sobre las encuestas publicadas este domingo, ya que ve "difícil" que puedan "captar la voluntad general de los ciudadanos".

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Según una de las encuestas, de Sigma Dos para RTVE y la Forta, el PP y Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños), ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados, y en la más baja se quedarían en 175.

El PSOE lograría el 28,8 % de los sufragios y entre 119 y 124 escaños, y Frente Amplio, con un 5,7 %, 10 u 11 diputados a los que habría que sumar los 4 que otorga a Compromís-Front Valencià y el que podría lograr Unión del Pueblo Canario.

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El director de campaña de Frente Amplio, que considera que será una "noche larga", se ha limitado a celebrar la participación "elevadísima", con un récord histórico del 68,02 % hasta las 18 horas, y lo ha vinculado con el debate de Colau.

"Hemos ido de menos a más sin duda (en la campaña), con un momento trascendental desde nuestro punto de vista, que fue el debate a cuatro del pasado jueves en el que el Frente Amplio entró de manera clara a través de su candidata, Ada Colau, en la conversación general de estas elecciones. Y creemos que ese debate además seguramente ha sido el estímulo necesario para esta altísima participación", ha señalado.

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Además, ha subrayado que el reto principal de Frente Amplio en esta campaña era "parar la posibilidad de que la extrema derecha se instalara en el Gobierno de España" y ha confiado en que "la participación histórica permita conseguir ese objetivo".

Minutos antes, la propia Colau ha alabado también la alta participación este 29N a su llegada al Espacio Larra.

"Celebramos que haya tanta participación, es una muy buena noticia siempre en democracia que la ciudadanía sea consciente de que es un momento importante. De momento, celebrar la participación y esperar a ver cuál es el resultado", ha declarado a los medios. EFE

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(Foto)(Video)(Audio)