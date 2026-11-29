29/11/2026 La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, ha votado este domingo en la localidad leonesa de Carbajal de la Legua. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN

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La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, ha votado este domingo en la localidad leonesa de Carbajal de la Legua con mucha ilusión y esperanza en una jornada a la que el PP llega "con el trabajo hecho".

"Llegamos a este día con el trabajo hecho, con lo cual el que tiene el trabajo hecho llega tranquilo siempre a la nota final", ha advertido, para incidir en la importancia de que millones de españoles ejerzan su derecho al voto a lo largo del día. "Cuanta más participación haya, mejor", ha subrayado.

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Tras recordar que este domingo se celebra "la fiesta de la democracia", ha insistido en su deseo de que la mayoría de ciudadanos acuda a la cita con las urnas: "Hoy es un día en el que todos somos iguales y todos podemos votar, así que lo que espero es que la mayoría de los españoles votemos".

En cuanto a la jornada de reflexión, ha señalado que la ha pasado en familia y, tras haber votado, se trasladará a Madrid, a la sede nacional del PP, para realizar desde allí el seguimiento de la jornada electoral.

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