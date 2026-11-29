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Barcelona, 29 nov (EFE).- El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha aplaudido este domingo la alta participación de la ciudadanía en las elecciones generales y ha afirmado que es una "buena noticia" porque "la democracia es mucho más fuerte cuando la gente toma la palabra".

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde ERC sigue la noche electoral, Albert ha señalado que "el primer titular de esta noche es que la abstención claramente ha perdido y ha ganado la participación".

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El portavoz ha agradecido a la ciudadanía que ha ejercido su derecho al voto y a todas las personas que han hecho posible la jornada, a la vez que ha evitado comentar las encuestas publicadas, al considerar que es "la foto de un momento" y que no aprecian la alta participación.

Por su parte, al llegar a la sede electoral, el líder de ERC, Oriol Junqueras, también ha valorado "muy positivamente" la alta participación, aunque ha señalado que "es imposible saber cómo se traducirá exactamente a escaños".

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"ERC tiene 6.300 apoderados por todos los colegios electorales de Cataluña, eso nos da una visión muy amplia y profunda del comportamiento electoral, al menos respecto a nuestro partido. Entendemos que nuestro resultado será bueno", ha indicado Junqueras, que se ha mostrado "optimista".

Al respecto, ha repetido que se marcan como objetivo lograr entre 11 y 12 diputados: "Ojalá sea eso. Y si fuera un poco menos, tendremos que sabernos conformar; y si fuera muchísimo más, lo celebraremos". EFE

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