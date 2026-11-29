29/11/2026 Infografía del sondeo de Sigma Dos para RTVE y la FORTA, recogido por Europa Press.. El PP ganaría en la Comunidad Valenciana con un 31,9 por ciento de los votos y 12 escaños, lo que supondría perder un diputado y tres puntos porcentuales respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, mientras que el PSOE se mantendría en segunda posición con el 29,1 por ciento y 11 escaños, según el sondeo de Sigma Dos para RTVE y la FORTA, recogido por Europa Press. POLITICA SIGMA DOS

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El PP ganaría en la Comunidad Valenciana con un 31,9 por ciento de los votos y 12 escaños, lo que supondría perder un diputado y tres puntos porcentuales respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, mientras que el PSOE se mantendría en segunda posición con el 29,1 por ciento y 11 escaños, según el sondeo de Sigma Dos para RTVE y la FORTA, recogido por Europa Press.

Por su parte, Vox subiría en voto y escaños hasta el 19,2 por ciento y 6 diputados --frente al 15,7 por ciento y 5 parlamentarios del 23J--, mientras que la nueva alianza Compromís-Front Valencià --el acuerdo logrado en la Comunitat Valenciana de partidos a la izquierda del PSOE--anotaría un 14,5 por ciento y 4 escaños. Cabe recordar que en los anteriores comicios, Sumar obtuvo en 2023 el 15,2 por ciento y 4 diputados.

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El apartado de otros y voto en blanco se situaría en el 5,3 por ciento, frente al 2,1 por ciento anterior.

El estudio de Sigma Dos también analiza el reparto de los 33 escaños en juego en la Comunitat Valenciana por circunscripciones, que, en Valencia, donde se disputan 16 puestos, quedaría de la siguiente manera: el PP pasaría de 6 a 5 diputados, el PSOE mantendría 5, Vox subiría de 2 a 3 y Compromís-Front Valencià lograría 3 escaños (los mismos que obtuvo Sumar en el 23J).

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En Alicante, los 12 escaños se repartirían así: el PP repetiría con 5 escaños, el PSOE con 4 y Vox con 2, mientras que Compromís-FV obtendría 1 diputado (frente al escaño de Sumar en 2023).

Finalmente, Castellón (5 escaños), se mantendría sin cambios, con 2 escaños para el PP, 2 para el PSOE y 1 para Vox.