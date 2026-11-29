10/11/2019 Imagen de Recurso. Elecciones generales 10 de noviembre. 10N. Urnas. Sobres. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS

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PP y PSIB obtendrían tres diputados en las elecciones generales de este domingo, según una encuesta de Sigma Dospara RTVE y Forta que otorga un escaño a Vox y a Ara Més-Front Ampli.

Según este sondeo, el PP lograría el 35,3% de los votos, seguido por los socialistas con el 30,6%. A continuación, se situaría Vox, con el 17,4%, y Ara Més-Front Ampli, con el 11,4%.

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Según esta misma encuesta, el 5,3% de votantes habría votado a otras opciones o en blanco.

En todo el país, el PP ganaría las elecciones generales y podría alcanzar con Vox la mayoría absoluta, o casi rozarla, con una horquilla entre 129-134 escaños (PP) y 44-48 escaños (Vox), es decir, 173-182 escaños entre ambos partidos, según el sondeo encargado a Sigma Dos por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), del que se ha hecho eco Europa Press.

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Por su parte, el PSOE perdería la primera posición quedándose con una horquilla entre 119-124 diputados. Así, el PP obtendría una ventaja de 3,4 puntos sobre el PSOE; el voto a PP y Vox formaría el 48,4%; y la participación estimada sería del 76,9%.

Al resultado de PP y Vox, tal y como refleja el sondeo, habría que incorporar los dos diputados que le da a la coalición PP-UPN en Navarra, que mejoraría en un escaño lo que sacó el partido navarro cuando acudió en solitario a las urnas en 2023. La cifra de 176 para gobernar dependería de en qué posición se queden las horquillas de ambos partidos.

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En concreto, el PSOE podría mejorar sus resultados a los de las elecciones del 2023, cuando obtuvo 121 años, en el caso de la horquilla superior con 124 escaños; o bien, empeorarlos en el caso del extremo inferior con 119 escaños.

En el caso de Frente Amplio, la candidatura de Ada Colau se quedaría con 10-11 escaños y sufriría un gran desplome respecto a Sumar, que logró 31 asientos en el año 2023.

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En cuanto a los partidos independentistas catalanes, ERC podría pasar de siete a 9-10 escaños, mientras que Junts sufriría un retroceso en sus apoyos, pasando de siete a 4-5 diputados.

Respecto a los partidos vascos, EH Bildu pasaría de seis a 7-8 escaños en el Congreso de los Diputados y el PNV sufriría una bajada de cinco a 2-3 asientos. Por su parte, el BNG ganaría un diputado en la nueva legislatura (de uno a dos) y Coalición Canaria aguantaría con una representante. Asimismo, Adelante Andalucía debutaría con 4-5 escaños en la Cámara Baja.

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