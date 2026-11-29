29/11/2026 Ambiente en Zaragoza en la jornada de votación de las eleccines generales de este domingo 29 de noviembre POLITICA

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En Asturias, con el 98,02 por ciento de votos escrutados, el PP se sitúa como primera fuerza política en número de votos y obtiene tres escaños en el Congreso este 29 de noviembre, los mismos que en 2023.

Le sigue el PSOE que logra otros tres diputados, uno más que en los anteriores comicios. Vox se erige como tercera fuerza política en Asturias, con un escaño y el candidato del Frente Amplio se queda fuera.

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Con el porcentaje escrutado del 98,02% por ciento, el 33,86 por ciento de los votos son para el PP, el 32,94 por ciento para el PSOE, el 17,74% para Vox. Frente Amplio se queda en el 10,96 por ciento.