Guardar

Móstoles, 29 nov (EFE).- El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha animado este domingo a la ciudadanía a acudir "masivamente" a votar, especialmente en los barrios trabajadores, tras ejercer su derecho al voto en el colegio Maruja Mallo de Móstoles, donde ha asegurado que se encuentra "moderadamente optimista" ante el resultado electoral.

"Que nadie se quede en casa. Nos jugamos el futuro de este país y la opinión de cada persona es fundamental", ha afirmado Delgado en declaraciones a los periodistas al ir a votar, quien ha considerado que estas son "posiblemente las elecciones más importantes en 50 años".

PUBLICIDAD

El candidato ha insistido en la importancia de la participación y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas para "ganar nuestro futuro".

Preguntado por sus expectativas ante el resultado de la jornada, ha asegurado que se encuentra "moderadamente optimista" y se ha mostrado "muy satisfecho" con el trabajo realizado durante la campaña electoral.

PUBLICIDAD

En este sentido ha agradecido la labor de todos los equipos que han participado en ella, que ha calificado de "increíble", y ha comparado la jornada electoral con la recogida de las calificaciones tras un examen.

"Hoy no venimos a hacer el examen. El examen ya está hecho. Hoy venimos a recoger las notas", ha señalado antes de expresar su deseo de que este lunes España se levante "con una sonrisa y con ganas de futuro".

PUBLICIDAD

Delgado ha afirmado que su obligación es mantener el optimismo "hasta el último minuto, hasta que suene la campana" y ha confiado en que el trabajo realizado durante la campaña dé sus frutos y la ciudadanía apueste por "una España con futuro".

"Estoy seguro de que España va a estar a la altura de lo que tenemos delante", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo)