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Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- El austríaco Stephan Embacher logró este domingo su tercera victoria -segunda consecutiva- en la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, al ganar de nuevo en el trampolín de la estación finlandesa de Ruka, por lo que se afianza en el liderato, que la víspera asumió en solitario.

Embacher, de 20 años, se impuso de nuevo en el Rukatunturi (HS142), esta vez con 269,4 puntos y dos saltos de 138,5 y 138 metros. Superó al noruego Isak Andreas Langmo (146+132 metros 266,4 y puntos) y al también austríaco Jan Hörl (137+138 y 262,4).

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El joven saltador tirolés suma 245 puntos y tiene por detrás con 172 a su compatriota Raffael Zimmermann, eliminado en la primera ronda en Ruka, y con 163 al noruego Kristoffer Eriksen Sundal, cuarto este domingo.

La Copa del Mundo se reanuda el fin de semana que viene en Wisla (Polonia). EFE