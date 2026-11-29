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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y candidata del PSN al Congreso por Navarra, Elma Saiz, ha animado a la ciudadanía a participar este domingo en la jornada electoral porque "a través del voto tienen un poder muy importante para decidir qué país quieren para los próximos cuatro años".

Elma Saiz ha acudido a votar a las 10.15 horas a las escuelas de San Francisco, en el casco antiguo de Pamplona, acompañada de la secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, quien ya había votado previamente en Gorráiz, donde le corresponde.

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La ministra, que ha remarcado la "emoción de este día", ha querido agradecer a los medios de comunicación por su trabajo a lo largo de la jornada, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los trabajadores que hacen posible que este día sea posible, a interventores, a apoderados.

Saiz ha señalado que en estas primeras horas de la mañana se está viendo mucha participación de la ciudadanía para acudir a las urnas y ha insistido en que haya "una importante movilización histórica en un día muy importante".

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La candidata socialista ha señalado que tiene "muy buenas vibraciones" y se ha mostrado "muy emocionada". "Vamos a dejar que la jornada discurra", ha concluido.