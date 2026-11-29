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El PSOE de Arteixo ha acusado al teniente de alcalde del Ayuntamiento y responsable de Seguridad Ciudadana, José María Sánchez Novo, de "manipular el voto" con formalización, avanza, de denuncia ante la Guardia Civil mientras que el edil anuncia, a su vez, otra por supuestas "calumnias".

Y es que en un vídeo que los socialistas han difundido por redes sociales se ve al edil como le dice a un hombre mayor "esto debe ser suyo" y como la da el sobre del Senado. A otra persona, le pregunta "le pusiste las cruces porque si no la llevas en blanco", a lo que la primera replica que sí y en ese momento se ve como el concejal guarda en el sobre la papeleta que esta persona le da.

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A través de redes sociales, el PP de Arteixo, ante lo que califica como distribución por parte de los socialistas de un vídeo "con información falsa", avanza que el edil ha presentado denuncia contra el PSOE "por calumnias y distribución de vídeos con información falsa en las redes".

"La denuncia ante las fuerzas de seguridad está apoyada por las declaraciones de la propia persona que aparece en el vídeo solicitando la ayuda al concejal ya que debido a problemas físicos de movilidad en las manos no conseguía introducir las papeletas en los sobres", añade.

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Esto para indicar que la escena fue presenciada "por más personas que estaban en el centro cívico y atestiguan que no hubo mala práctica". Desde el gobierno municipal se suman también a las críticas.

A su vez, los socialistas califican de "muy grave el comportamienteo del teniente de alcalde, manipulando el voto de la ciudadanía con todo el descaro".

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