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Madrid, 29 nov (EFE).- El PSOE ha asegurado este domingo que con los datos de participación conocidos hasta el momento, un 68,02 % a las 18 horas, las encuestas publicadas hasta el momento han quedado desactualizadas.

Fuentes de la Ejecutiva socialista han explicado que ninguno de los sondeos contemplaban una participación tan alta y que por tanto se ha entrado en un terreno que nadie contemplaba.

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Aunque ven posible que se cumpla la meta marcada por el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, de un 75 % de participación para reeditar el Ejecutivo progresista, han pedido prudencia porque desconocen a qué bloque puede beneficiar esta participación.

En ese sentido, han apuntado a que los datos publicados son de participación, no de escrutinio.

En la sede del PSOE se encuentra ya el equipo de la Secretaría de Organización, los ministros Isabel Rodríguez y Félix Bolaños, la exministra María Jesús Montero y la presidenta del partido, Cristina Narbona. EFE

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