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El PPdeG ha denunciado públicamente y ante la Guardia Civil la vandalización de su sede en el municipio coruñés de Culleredo, que, según las imágenes compartidas, ha aparecido este domingo electoral con restos de huevos y pintadas que incluyen las palabras "calladitas" y "nazi", acompañadas de una esvástica dibujada en otro de sus cristales.

Estas dos palabras han sido grafiteadas en color rojo por encima de una pared acristalada en la que se pueden ver carteles del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ha recibido críticas por el "calladita" dirigido a la candidata a la Presidencia del Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro.

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En un mensaje publicado en 'Facebook', la formación local recuerda el robo de diferentes pancartas electorales denunciado en los últimos días. "Y hoy, otra vez", añade el partido, que pide que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto "con total normalidad" e "independientemente" de sus ideas.

En un audio remitido a los medios, el presidente provincial del PP en A Coruña, Diego Calvo, ha condenado el ataque, que ha atribuido a "gente que no cree en la democracia, que cree que puede hacer lo que le dé la gana" y que, sobre todo, "no deja" que participen en unas elecciones "libremente".

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Además, ha comunicado que los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil y ha avanzado que también serán denunciadas "todas aquellas personas que no respeten las reglas democráticas". "Creemos que en Culleredo estamos haciendo un buen trabajo y probablemente por eso hay mucha gente que no lo acepta o que no le gusta", ha concluido.