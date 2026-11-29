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Las 10 grandes dudas que se han resuelto en la noche electoral: el partido más votado, las sorpresas, las decepciones y los descalabros Ya tenemos los resultados de las elecciones generales de este 29 de noviembre. Estas son las principales conclusiones

Quién ha ganado en Galicia en las elecciones generales del 29-N: el BNG consigue 2 escaños y PP y PSOE pelean por los últimos votos Néstor Rego ya había advertido de que un eventual crecimiento del BNG no se traducirá en un apoyo automático al PSOE