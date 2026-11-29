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Córdoba, 29 nov (EFE).- El PP ha sido el partido más votado en Adamuz (Córdoba), lugar del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas, y repite su victoria lograda en 2023, si bien con un resultado más holgado sobre el PSOE, segunda fuerza en el municipio, con más del 79 % escrutado.

Con una participación del 82,5 % sobre un censo de electores de 2.630 personas, el PP ha logrado 883 apoyos, el 41,78 %, seguido del PSOE, que ha obtenido 637 votos, el 30,14 %, mientras que Vox ha sido la tercera fuerza más votada con 312 apoyos, el 14,76 %.

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En los comicios generales de 2023, el PP ya fue la primera fuerza en Adamuz al lograr el apoyo de 1.011 personas, el 40,50 %, seguido del PSOE con 912 papeletas y el 36,53 %, Sumar con 292 apoyos y el 11,69 %, y Vox que obtuvo 243 votos y el 9,81 %.

Asimismo, en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, cuatro meses después del siniestro, el PP fue el ganador en Adamuz al lograr 1.272 votos y el 53,64 %, seguido del PSOE con 592 votos y el 24,96 %, Por Andalucía con 172 apoyos y el 7,25 %, Vox con 157 papeletas y el 6,62 %, y Adelante Andalucía que logró 98 votos y el 4,13 %.

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Actualmente, en Adamuz, localidad cordobesa de la comarca del Alto Guadalquivir de 4.100 habitantes, el gobierno municipal lo ostenta el PSOE en coalición con IU. EFE