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El pactómetro de las elecciones generales 2026: calcula los pactos y coaliciones que pueden permitir que PP y Vox sumen mayoría absoluta y otras alianzas España ha celebrado este domingo 29 de noviembre unos comicios clave que pueden cambiar el signo político del Gobierno

Elecciones generales en España 29-N: con casi el 15% del escrutado, el PP ganaría las elecciones y conseguiría la mayoría absoluta si se alía con Vox Seguimos esta jornada histórica en la que 38 millones de ciudadanos deciden un cambio de rumbo con Feijóo a la cabeza o si Sánchez merece cuatro años más

Quién va ganando las elecciones generales en España: así van los resultados España ha celebrado este domingo unas elecciones generales anticipadas, con la participación más alto de la serie histórica. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han vuelto a encabezar las listas de los tres principales partidos

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales