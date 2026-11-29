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Madrid, 29 nov (EFE).- El Partido Popular ha dado por hecha su victoria en estas elecciones generales del 29N con un mensaje en su cuenta de X en el que también se mofa del exjefe de Gbinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez Iván Redondo.

"El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España. EL MANUAL", ha publicado el PP en su cuenta de X, en referencia al título del libro publicado por Redondo, que fue jefe de Gabinete de Sánchez entre junio de 2018 y julio de 2019 y que es comentarista político frecuente en tertulias de televisión.

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Con alrededor del 75 % de los resultados electorales escrutados, el PP gana las elecciones al obtener 136 escaños, diecinueve más que el PSOE, y pudiendo sumar mayoría absoluta junto a Vox, que se sitúa en los 50 diputados. EFE