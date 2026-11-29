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Madrid, 29 nov (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha celebrado la "movilización masiva" registrada en estas elecciones generales del 29N, en la que ha calificado como la "jornada electoral más importante desde la transición española" y ha pronosticado un "escrutinio de infarto", con "muchos escaños decidiéndose en la 'foto finish'".

Tellado ha comparecido en una rueda de prensa en la sede del PP pasadas las 20:30 horas, al cierre de los colegios electorales, para valorar la participación en estas elecciones, que a las 18:00 horas se situaba en un 68,15 %.

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"Los españoles han hablado, han hablado donde corresponde hacerlo, en una democracia, que es en las urnas y es votando. Y lo han hecho de forma masiva. La participación ha sido histórica, como corresponde también a unas elecciones históricas, como pedíamos desde el Partido Popular", ha subrayado el secretario general.

En su comparecencia, Tellado ha agradecido su labor a los servidores públicos que han trabajado esta jornada, así como a los miles de interventores que han estado presentes en todo el territorio.

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Tellado ha recordado que, para los populares, la de hoy no era "una cita electoral más, sino una convocatoria nacional por el futuro de España", algo que "también ha entendido la ciudadanía de nuestro país", ha dicho.

"Nos alegramos de ello y también de que todo haya transcurrido con normalidad", ha expresado.

Tellado ha reconocido que el PP espera con "enorme ilusión" los resultados electorales, con "la esperanza de que las urnas hayan recogido lo mismo que se ve en las calles y que hemos visto también en las encuestas -ha afirmado-".

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"Esperamos el escrutinio con ganas y también con la serenidad propia de quién lo ha dado todo. La tranquilidad del deber cumplido. El devenir del país va a depender de lo que hoy hayan expresado los españoles en las urnas", ha añadido.

Fuentes del PP señalan que están tranquilos y confiados y afirman que la ola de cambio que han sentido a lo largo de la campaña la han percibido también a lo largo del día de hoy.

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Estas fuentes agregan que no hay nada que les haga pensar que las encuestas que se han publicado estos días, que pronostican un Gobierno de Feijóo con Vox, vayan a ser diferentes al resultado.

Varias decenas de simpatizantes del PP han empezado a llegar hasta la madrileña calle de Génova, donde está situada la sede nacional de los populares, para seguir el recuento de las elecciones, y en estos momentos la calle ya está cortada al tráfico rodado.

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El PP ha habilitado una pantalla gigante en la fachada de su sede, y se espera que Feijóo salga a hablar al balcón al final del escrutinio. EFE

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