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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El Palmeiras completa el cartel de la Copa Intercontinental 2026 de la FIFA al imponerse al Estudiantes argentino por 1-0, con lo que se enfrentará en el denominado Derbi de las Américas al Toluca mexicano el próximo 9 de diciembre.

El partido se disputará en el estadio Jassim bin Hamad de Doha a las 17.00 GMT, que será también el escenario del encuentro llamado Copa Challenger el 12 de diciembre entre el vencedor de dicho duelo y el Mamelodi Sundowns sudafricano (17.00 GMT), que el pasado 19 de septiembre se impuso al Al Ahli saudí por 2-1 en el estadio Loftus Versfeld de Pretoria.

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El conjunto que salga victorioso de la Copa Challenger se clasificará para la final, en la que se enfrentará al París Saint Germain, ganador de la Liga de Campeones y defensor del título obtenido el pasado año.

El choque tendrá lugar en el estadio Ahmad bin Ali de Doha a las 16.00 GMT, donde el conjunto del técnico español Luis Enrique Martínez se hizo con el título al superar al Flamengo en la tanda de penaltis. EFE

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