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Ruth del Moral

Madrid, 29 nov (EFE).- Miles de jóvenes, pero también adultos, se lanzan a aprender a programar desde cero y sin tutor a través de un modelo de enseñanza en el que la creatividad y el trabajo en equipo son las claves para alcanzar una formación que va más allá del ámbito universitario y que abre puertas a los empleos digitales del futuro.

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"Aprender aprendiendo y aprender entre iguales", es el objetivo que remarca el director del campus '42' en Madrid, Pablo Mateos, un programa educativo impulsado por la Fundación Telefónica que también está presente en otras tres ciudades (Bilbao, Málaga y Barcelona) con la colaboración de administraciones locales y que se extiende a 32 países y suma un total de 25.000 estudiantes en el mundo.

Se trata de un modelo educativo conectado con las tecnologías más punteras, sobre todo del ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), los datos, la ciberseguridad o la computación cuántica, donde lo importante no es obtener un título sino responder a la demanda de muchas empresas que requieren un perfil digital muy técnico pero también con pensamiento crítico y creativo.

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No hay clases teóricas, ni profesores, ni tampoco manuales, el tiempo de estudio lo establece el estudiante y el campus está abierto las 24 horas los 7 días de la semana: los estudiantes que apuestan por esta formación entran becados por Telefónica para aprender a programar desde cero y por sí mismos, una especie de autodidactas.

Incluso son evaluados por sus propios compañeros, aunque también hay filtros como un riguroso método de corrección a través de máquinas programadas para ello.

Los estudiantes descubren los fundamentos de la programación, del software, la arquitectura tecnológica "sin profesores y a través de retos", explica la directora general de la Fundación Telefónica, Isabel Salazar, que señala que este proyecto nace porque "el sistema de aprendizaje tradicional no da respuesta a lo que demandan las empresas".

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El 60 % de los estudiantes tienen entre 18 y 25 años, pero también hay adultos de hasta 40 años y un 50 % son jóvenes que proceden del sistema universitario; algunos compaginan estudios, otros han terminado y algunos decidieron abandonar la universidad.

Es el caso de César, que se "bloqueó" con su ingeniería informática: "Y aquí estoy volviendo a coger el gusto a programar", dice.

"En mi universidad no tenía prácticas y aquí aplicas el conocimiento y sabes el por qué de lo que haces", señala otra compañera, mientras Rocío y Samuel reconocen que entraron sin tener "ni idea de programación" y ahora ella piensa en especializarse en videojuegos y él quiere conocer qué hay detrás de un agente de IA.

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El itinerario formativo, cuyos contenidos se revisan constantemente, está formado por 240 proyectos, aunque hay una base troncal que se prolonga alrededor de un año, y posteriormente una especialización vinculada a disciplinas como la IA y datos, la ciberseguridad, sistemas y kernel, redes y devOps o desarrollo de software y web, criptografía y matemáticas o gráficos y videojuegos.

"No todos llegan hasta el final, porque muchos acaban empleándose antes. Aquí el estudiante decide las horas que quiere o puede venir y la media de toda la formación suele rondar algo más de tres años", explica Mateos durante un recorrido por el campus.

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Para entrar en el programa '42' no se requiere experiencia de ningún tipo, pero sí han de superarse pruebas, a modo de juegos: "La gamificación es fundamental porque genera procesos de aprendizaje", incide el director del campus.

Y es que una vez superadas dos pruebas de lógica durante la inscripción, el estudiante entra en lo que llaman "la piscina" y acude presencial al campus para competir con otros candidatos durante 26 días superando proyectos técnicos, que solo alcanzan la mitad.

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"No solo se evalúan los conocimientos adquiridos en programación, también la capacidad de aprendizaje, la perseverancia, el razonamiento lógico y la habilidad para trabajar en equipo", explica Mateos, que añade que una vez iniciada la formación los proyectos que hace el estudiante se los queda porque "son la mejor carta de presentación en un proceso de selección en una empresa".

Lo cierto es que no se obtiene un título oficial ni hay margen de homologación en el sistema universitario español pero comenta que el porcentaje de empleabilidad en el sector tecnológico es del 100 %.

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No obstante, algunas especializaciones permiten obtener certificaciones profesionales oficiales reconocidas en Europa y registradas en el sistema francés de cualificaciones profesionales (RNCP).EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8012429122)