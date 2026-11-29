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Sevilla, 29 nov (EFE).- El Betis, que este martes disputa en el campo del Extremadura la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ha ganado dos de los siete partidos que ha jugado contra el equipo azulgrana en Almendralejo (Badajoz) , donde además ha cosechado dos empates y tres derrotas.

Las dos igualadas, a cero, fueron en las dos primeras visitas béticas al Extremadura, al que se midió cuatro temporadas seguidas en Segunda, entre 1954 y 1958: los pacenses vencieron en el tercer partido de la serie por 4-2 (Lolino, Forcén, Fausti y Benito marcaron para los locales e hizo Mundo los dos goles visitantes) y los andaluces ganaron por la mínima (Areta II) el cuarto encuentro.

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En la campaña 1996/97, el Betis se impuso por 0-3 (goles de Pier, Alfonso y Jarni) en su primera visita en Primera y el Extremaduro ganó dos temporadas, en su segunda campaña en la máxima categoría, por 2-1, con goles de Toril, Duré y el visitante Pepe Gálvez.

El precedente más cercano, el único en el siglo XXI, fue en marzo de 2001, de nuevo en Segunda división, cuando un solitario gol de Félix dio la victoria a los azulgranas.

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Recientemente, el Betis ha disputado dos eliminatorias de Copa en el Francisco de la Hera de Almendralejo, donde volverá a jugar el martes, frente a sendos rivales aficionados extremeños a los que endosó sendas goleadas: 1-12 al Hernán Cortés el 1 de noviembre de 2023 y 1-6 al Gévora el 31 de octubre de 2024. EFE

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