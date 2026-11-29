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El cabeza de lista del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, se ha mostrado confiado en conseguir el escaño en este territorio y en "hacer historia en Guipúzcoa" porque, según ha subrayado, han llegado a la ciudadanía y se "va a ver en las urnas".

Echeverría ha ejercido su derecho a voto a las nueve y media de la mañana en el IES Xabier Zubiri Manteo BHI de San Sebastián, donde ha señalado que "la ciudadanía tiene que votar, es una jornada electoral fundamental" y ha animado a los ciudadanos a hacerlo "porque de verdad nos jugamos muchísimo en estas elecciones".

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Tras depositar su voto en la urna, ha avanzado que irá a la sede del Partido Popular en Anoeta y se pasará por algún colegio electoral para visitar a los apoderados del PP, al equipo que "está haciendo esta jornada posible desde los distintos colegios electorales", antes de cerrar la jornada en el Hotel Catalonia de la capital guipuzcoana para hacer el seguimiento.