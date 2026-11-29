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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español David Almansa (KTM) se adjudicó la victoria número 150 de España en la categoría de Moto3, al vencer el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 que se ha disputado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

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David Almansa esperó el momento oportuno para superar a Máximo Quiles en la última de las veinte vueltas de la carrera de Moto3, que tampoco pudo defender la segunda posición, al verse sorprendido en las últimas curvas por el también español Álvaro Carpe (KTM), que le batió por 49 milésimas de segundo.

Mención especial para dos ausencias relevantes de la categoría más pequeña, la del australiano Joel Kelso, como consecuencia de una fractura de pelvis durante los entrenamientos y la del japonés Ryusei Yamanaka, despedido de su equipo por "conducta inapropiada".

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En la primera línea de salida, los tres pilotos más rápidos de la categoría, Brian Uriarte, David Almansa y Máximo Quiles -vigente campeón del mundo de Moto3-, todos ellos sobre sendas KTM, y al apagarse el semáforo rojo el autor de la 'pole position' ya se puso líder por delante de sus dos rivales.

Uriarte, al frente de la carrera perseguido por Almansa, Quiles, el también español Álvaro Carpe (KTM) y el finlandés Rico Salmela (KTM), en tanto que el español David Muñoz (KTM), que tuvo que salir último por sanción, al rodar lento tras conseguir su mejor tiempo en la primera clasificación, ya era decimoctavo en los primeros parciales y decimoquinto al final del giro inicial.

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Ya al comienzo de la primera vuelta, Máximo Quiles era líder de la carrera, tras superar a un Brian Uriarte que buscó pegarse a él, mientras que el indonesio Veda Pratama (Honda) ya tenía el aviso para cumplir con la doble 'vuelta larga' de sanción por rodar demasiado lento durante la segunda clasificación.

Al comienzo de la tercera vuelta, en la curva seis, el italiano Guido Pini (Honda) se fue por los suelos cuando intentaba 'engancharse' al grupo de cabeza, y David Muñoz había ascendido hasta la undécima plaza.

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El japonés Zen Mitani (Honda), se vio penalizado también con una doble 'vuelta larga' al saltarse el semáforo de salida al comienzo de la cuarta vuelta, en la que Máximo Quiles se abrió mucho en la curva uno y se vio superado por un Álvaro Carpe que quería su primera victoria en grandes premios, aunque tras su estela llevaba un quinteto con muchos de los favoritos de la categoría.

El tirón inicial de Álvaro carpe le permitió abrir un hueco de medio segundo en su primera vuelta líder, pero en la siguiente ésta ya había descendido a escasamente dos décimas sobre el grupo encabezado por Quiles y en el que también estaban Uriarte, Almansa y Salmela.

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Rodando en solitario, tras ese quinteto de cabeza, el español Adrián Fernández (Honda) y, un poco más atrás, otro grupo muy estirado encabezado por los españoles Jesús Ríos y David Muñoz, que ya era octavo.

David Almansa recuperó el liderato de la carrera en el noveno giro, por delante de Carpe y Quiles, pero todavía con trece vueltas por delante.

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Poco después se tuvo que retirar con problemas físicos, tras su notable esfuerzo en el intento de remontada, David Muñoz.

Con Almansa en cabeza, por delante de Carpe y Quiles, el quinteto de cabeza mantuvo sus posiciones con un ritmo muy alto, que les llevó a alcanzar una ventaja de cerca de seis segundos en el ecuador de la carrera, sobre un único perseguidor, Adrián Fernández, con el siguiente grupo ya a más de nueve segundos.

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Al comienzo de la decimocuarta vuelta Máximo Quiles volvió a superar a David Almansa en la curva uno, pero la complicada trazada de esa zona le hizo abrirse en exceso y el segundo recuperó la primera posición.

Una vuelta más tarde, Quiles vuelve a superar a Almansa, mientras que Carpe tuvo que abrirse en exceso para no contactar con Quiles y perdió algunos metros respecto al resto del grupo, que no tardó en recuperar.

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La lucha por el liderato en esas vueltas finales de la carrera de Moto3 no tuvo concesiones, con constantes adelantamientos entre todos ellos y también con algún que otro susto.

A tres vueltas del final Brian Uriarte volvió a ponerse líder y pegó un fuerte tirón, pero todos sus rivales respondieron al mismo sin dejarle escapar y con Almansa por delante de Quiles, que al comienzo de la penúltima vuelta se puso líder, aunque con constantes 'hachazos' en forma de adelantamientos entre todos ellos.

Quiles empezó líder la última vuelta, pero Almansa esperó el momento propicio para superarlo y conseguir su quinta victoria de la temporada, mientras Carpe y Uriarte se pegaron como una lapa a ellos, siendo el primero el más acertado, al meterle la rueda al campeón del mundo para vencerlo por 49 milésimas de segundo.

Brian Uriarte se tuvo que conformar con la cuarta plaza, por delante del finlandés Rico Salmela. EFE