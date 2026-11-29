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Madrid, 29 nov (EFE).- Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre para renovar el Congreso y el Senado se constituyen a partir de las 8:00 horas en los 22.493 colegios electorales distribuidos por todo el país.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio del Interior, a esta hora están citados en los locales electorales las 183.099 personas elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales titulares -uno y dos por mesa, respectivamente y también los 366.198 suplentes -a razón de dos por cada titular- designados para cubrir una posible ausencia y que en su inmensa mayoría no tendrán que quedarse una vez constituidas las mesas.

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El 'Manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales' aprobado al efecto por el Gobierno explica que los interventores de los distintos partidos -varias decenas de miles, en este caso voluntarios- pueden incorporarse también a las mesas durante la media hora siguiente.

Antes de las 9:00 horas, cuando abran los colegios y empiecen a llegar los electores, los miembros titulares de cada mesa tienen que supervisar el estado del material electoral, incluido el precinto de las urnas, las cabinas y la distribución de papeletas y sobres, así como los listados censales.

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También deben revisar que ha llegado el dispositivo de lectura de los DNI digitales, una novedad respecto a anteriores comicios ya que estás serán las primeras elecciones en las que los electores podrán identificarse de esta forma.

Si en la mesa van a votar ciudadanos que han solicitado el uso de material complementario en braille, debe haber un listado con la relación de estas personas y un sobre con el material en este sistema de lectura y escritura táctil.

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Una vez realizadas todas las comprobaciones, en cada mesa se va a elaborar la correspondiente acta de constitución, que llevará las firmas de sus miembros y de los interventores.

Para que la jornada transcurra con normalidad este domingo van a trabajar más de 100.000 guardias civiles y policías nacionales, autonómicos y municipales.

Y también varios miles de representantes de la Administración cuya función principal va a ser transmitir al Centro de Tratamiento de Datos la información sobre la constitución de las mesas primero, los avances de participación durante la jornada y el recuento de votos provisional al cierre de los colegios a partir de las 20:00 horas. EFE

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