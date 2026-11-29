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Barcelona, 29 nov (EFE).- La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha asegurado que las mujeres no van a estar "calladitas" en las elecciones generales de este domingo sino que serán "protagonistas", porque hay "mucho en juego".

Así lo ha explicado tras votar en su colegio electoral en el distrito de Gràcia de Barcelona, donde ha dicho que estas "no son unas elecciones cualquiera" y ha instado a defender "la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos".

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"Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas y vamos a tener un protagonismo decisivo en el resultado de estas elecciones. Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así", ha subrayado la exalcaldesa de Barcelona.

Colau ha evitado pronunciarse acerca de la visita de ayer a Ceuta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ha criticado que algunos partidos "han querido incitar al odio, a la confrontación, a la polarización" en esta campaña electoral, mientras otros "han querido movilizar el voto alrededor del miedo".

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"A mí lo que me gustaría y lo que deseo para este país es que la ciudadanía hoy vaya en masa a votar con ilusión y con orgullo", ha concluido Ada Colau. EFE

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